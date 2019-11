Hygiène publique : Loul Sessène déterminée à remporter le ‘’Prix du Chef de l'Etat pour la commune la plus propre’’

Les populations de la commune de Loul Sessène, une localité située dans l'arrondissement de Fimela ont initié ce week-end, une journée de Set Setal (opération de nettoyage). Une journée au cours de laquelle tous les espaces publics tels que l'église, la mosquée, le centre de santé, entre autres, ont reçu un grand coup de balai. C’est à l’initiative du célèbre groupe de musique "Saltigui" de Diofior que cette action qui participe de la promotion de l’hygiène publique, a pu se faire. Celui-ci, accompagné dans son élan par l'ensemble des fan's clubs du département de Fatick, entendait joindre ses efforts à ceux du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique pour l'amélioration du cadre de vie, a appris Dakaractu.





Cette opération de nettoyage, faut-il le préciser, a eu lieu en présence du directeur de la Propreté et de l'Hygiène publique, le Dr Diomaye Dieng. Celui-ci n’était pas seul, d’autant qu’au cours de ce grand Set sétal, la participation du chef de village de Loul, du représentant du maire, de l'Eglise, de l'imam, le Principal du lycée, les notables du village, les femmes et les jeunes, entre autres, était effective.

Devant une belle mobilisation marquée par l'enthousiasme des jeunes et les sonorités Sérères des femmes de Loul, le Dr Dieng a adressé ses félicitations aux participants pour l’initiative, et il a saisi l'occasion pour les informer de l'attention particulière que le ministre Abdou Karim Fofana porte sur les initiatives citoyennes.



Pour la pérennisation des actions de propreté dans la commune, le Dr Diomaye Dieng a réitéré l'appui du ministère et toute sa disponibilité. Mais il a aussi invité les autres communes du département de Fatick et du Sénégal à promouvoir l'amélioration du cadre de vie en impliquant tous les acteurs, notamment les Associations sportives et culturelles (Asc), le Conseil communal de la jeunesse, les Organisations communautaires de base (Ocb). Une chose qui pourrait permettre à la commune de Loul de se positionner pour le ‘’Prix du Chef de l'Etat pour la commune la plus propre’’ qui sera lancé en 2020.