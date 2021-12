Hydrocarbures : Birahime Seck pour une gestion claire et une sauvegarde des intérêts du peuple

Le sommet MSGBC Oil, Gas & Power2021 s’est ouvert la semaine dernière permettant au président de la République du Sénégal de décliner les grands défis qui attendent le continent africain pour une bonne exploitation des ressources énergétiques.

Le président de la République compte énormément sur le gaz et le pétrole, des ressources du pays qu’il défend surtout avec ce refus de certains pays à financer les énergies fossiles au cours de la dernière COP qui s’est déroulée en Ecosse, à Glasgow.

Cependant, il faut certes davantage de partenaires financièrement et techniquement fiables sous la base d'une législation claire qui sécurise l'investisseur mais aussi qui protège les intérêts de nos pays.

Toutefois, de l’avis du coordonnateur du Forum Civil, Birahime Seck, une concertation réelle sur les revenus des hydrocarbures devait être précédée par le partage du projet de texte pour recueillir les avis sur les sources de revenus (fiscaux : impôts et taxes et, non fiscaux : bonus, dividendes, redevances, primes etc...), sur la destination des fonds et sur la clé de répartition. Il est nécessaire de présenter, de manière factuelle, juste une vision des revenus sur la chaîne de valeur des investissements.

Rappelant qu’en 2019, l’État a consenti des dépenses fiscales de l’ordre de 38 milliards FCFA en admission temporaire, matériaux, fournitures, machines, équipements et véhicules destinés directement aux opérations, en suspension totale des droits et taxes à l'importation et à l'exportation, de la phase de recherche. Également, 19 milliards de perte de TVA sur les effets personnels importés pour le personnel expatrié employé durant les 6 mois pendant la phase de recherche. Ce qui fait au minimum 57 milliards de FCFA de perte fiscale dans le secteur des hydrocarbures.

Ainsi, au moment où le président de la République suppliant les pays occidentaux de préserver un financement des énergies fossiles, « le citoyen sénégalais n'a aucune connaissance des bénéficiaires réels des dividendes qui seront récoltées sur la chaîne de valeur », fait remarquer Birahim Seck espérant que les 700 milliards prévisionnels du Gouvernement sont déduits des pertes fiscales générées par les dépenses fiscales, les Conventions fiscales et les Traités Bilatéraux d'Investissement.