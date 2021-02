Huawei annonce l’ouverture d’un laboratoire d’innovation minière à Taiyuan

Au cours des dernières années, les réseaux de communication de Huawei visaient principalement à connecter les foyers et les personnes. A l'ère de la 5G, l'objectif du Groupe est également de connecter les entreprises.



En collaboration avec des industries qui n’ont pas de lien direct avec les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), telles que les ports, les producteurs de fer et d'acier ou l’aéronautique, Huawei a construit des laboratoires communs afin d’apprendre de ces domaines tout en leur apportant son savoir-faire. Certains de ces partenariats ont déjà fait leurs preuves : l'aéroport de Shenzhen, l'aéroport international de Dubaï et les usines automobiles allemandes qui utilisent les services 5G. Huawei a par ce biais gagné la confiance d'un grand nombre de clients, et compte dépasser grâce à cette stratégie le strict domaine de télécoms.



Le laboratoire d'innovation minière intelligente de Taiyuan sera principalement utilisé pour soutenir les opérations dans plusieurs milliers de mines de charbon, et autres types de mines, en fournissant des solutions 5G ainsi que des innovations qui privilégient une moindre consommation d’énergie et une production plus responsable. Le laboratoire compte à ce jour 220 experts, dont 53 issus de Huawei, spécialisés dans la technologie électronique, mais aussi 150 experts de l'extraction du charbon du Shanxi qui ont une connaissance approfondie de cette industrie.



« Nous sommes fiers d’avoir mis en place ce laboratoire commun et adopté un mécanisme de codirection afin de nous assurer que le commerce profite aux deux parties. En temps de pandémie mondiale, notre rôle est d'aider l'industrie charbonnière à augmenter ses activités pour rendre le travail plus efficace et respectueux de l’environnement » a déclaré M. Ren Zhengfei – Fondateur et Président-Directeur général de Huawei.



A mesure que l'humanité progresse, aucune entreprise ne peut développer seule des industries mondialisées, et Huawei continuera de fournir des efforts en concertation avec des partenaires dans le monde entier pour une digitalisation globale. « Nous avons confiance en l’avenir » a conclu M. Ren Zhengfei – Fondateur et Président-Directeur général de Huawei.

À propos de Huawei

Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures et d'appareils intelligents dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC). Avec des solutions intégrées dans quatre domaines clés - réseaux de télécommunications, IT, dispositifs intelligents et services Cloud - nous nous engageons à apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation pour un monde entièrement connecté et intelligent. Le portefeuille de produits, de solutions et de services de bout en bout de Huawei est à la fois compétitif et sécurisé. Grâce à une collaboration ouverte avec des partenaires de l'écosystème numérique, nous créons une valeur durable pour nos clients, en travaillant à responsabiliser les individus, à enrichir la vie familiale et à inspirer l'innovation dans les organisations de toutes tailles et de toutes formes. Chez Huawei, l'innovation se concentre sur les besoins des clients. Nous investissons massivement dans la recherche fondamentale, en nous concentrant sur les percées technologiques qui font avancer le monde. Nous comptons plus de 194 000 employés et nous sommes présents dans plus de 170 pays et régions. Fondée en 1987, Huawei est une société privée entièrement détenue par ses employés. Pour plus d'informations, visitez Huawei en ligne sur www.huawei.com.

