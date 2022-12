Huawei ICT Compétition 2022 : 700 participants dont 25 étudiants récompensés...

La cérémonie de clôture de la Huawei ICT Compétition 2022 au Sénégal s’est déroulée ce vendredi 23 décembre à Dakar. 25 personnes ont été démarquées sur 700 candidats pour cette édition de 2022. Parmi ces 25 lauréats, trois (3) bénéficient d’une bourse d’études complètes grâce au partenariat avec l’Ambassade de la République Populaire de Chine au Sénégal et 20 stages seront octroyés aux autres, ainsi que de nombreux lots.

Au Sénégal, c’est la quatrième (4e) édition et l’engouement autour de l’évènement émerveille les organisateurs.

« Huawei ICT Compétition est une compétition d’envergure mondiale dédiée aux jeunes qui illustrent l’engagement sans faille du groupe Huawei au Sénégal à accompagner le développement socio-économique de notre pays et de l’Afrique en général, à travers différents programmes dans le domaine du numérique et de l’innovation. À travers cette compétition, Huawei permet non seulement à ces jeunes d’avoir accès à une plateforme d’apprentissage et d’autres formations dans le domaine innovant porteur de projets, mais aussi leur offre une première intégration dans la vie active grâce aux bourses et stages offerts », a souligné Pape Malick Ndour, Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat, en marge de cette cérémonie.

Le ministre Pape Malick Ndour indique que le groupe Huawei participe ainsi à combler le gap existant entre formation et emploi, entre le besoin du marché et la main d’œuvre disponible. « La démarche de votre groupe est en parfaite cohérence avec l’objectif du plan Sénégal Emergent (Pse) en matière de développement de capital humain mais ainsi avec la stratégie numérique 2025 mise en place par le chef de l’État. Qui considère les TIC comme élément incontournable pour atteindre l’émergence économique », a-t-il renchéri.

Prenant la parole lors de cette cérémonie de récompense des jeunes talents sénégalais, Lionel LIU, Directeur Général de Huawei Sénégal revient sur le bien-fondé de ce concours. « Huawei vise à fournir aux étudiants une plateforme pour rivaliser sainement et échanger des idées, améliorant ainsi leurs connaissances en matière de TIC et leurs compétences pratiques, ainsi que leur capacité à innover en utilisant de nouvelles technologies et plateformes adéquates et mises à jour », a soutenu M. Lionel Liu.

Et de préciser : « Grâce au partenariat avec l’Ambassade de la République Populaire de Chine au Sénégal, au soutien de nos partenaires opérateurs Sonatel Orange, Free et Expresso, 3 bourses d’études complètes et 20 stages leur seront octroyés, ainsi que de nombreux lots, que nous leur avons soigneusement préparés. »

À ce jour, 8 universités sénégalaises comptent parmi les Huawei ICT Academy, et grâce à l’appui des instructeurs certifiés, les étudiants peuvent suivre des cours de certification comme la SG, le Datacom, l’intelligence artificielle, le Big data…