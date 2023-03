Hôpital régional de Kolda : les travailleurs durcissent le ton… et réclament le départ du directeur

Les travailleurs de l’hôpital régional de Kolda durcissent le ton avec ce énième sit-in qu’ils ont organisé ce vendredi 24 mars devant la porte. Ainsi, à la fin de leur préavis de grève qui finit ce 28 mars, ils comptent aller vers une grève illimitée en paralysant tout le système régional de la santé si rien n’est fait d’ici là.



M. Touré, porte-parole du jour, d’avancer que les travailleurs sont à bout de souffle car toutes les tentatives de négociations avec l’administration ne militent ni en faveur des travailleurs ni en faveur de l’hôpital. Ce dernier de préciser qu’ils réclament toujours de meilleures conditions de travail pour satisfaire les patients. Dans la foulée, ils réclament le départ du directeur qui selon eux est devenue une « demande sociale ».



Mais à leur grande surprise, selon ce dernier, malgré les recettes générées par l’hôpital (40 millions/mois/estimations) et une subvention de 450 millions, l’établissement ne répond toujours pas aux normes. C’est pourquoi, il soutient que l’hôpital est malade de la gestion nébuleuse de sa direction.



À l’en croire, « nous avons un hôpital de niveau 2 où tous les services sont malades. Mieux, nous n’avons pas de consommables comme les compresses pour les pansements, les TDR, un bloc opératoire en sursis entre autres, alors que l'hôpital a une subvention de 450 millions et 40 millions environ de recettes par mois. » En ce sens, il précise : « le directeur nous vient de Sédhiou et a passé 4 ans ici sans résultats. Pour nous, c'est un manque de considération pour les populations et les travailleurs. Cependant, je rappelle que le travail est notre seul credo et la santé des populations demeure notre souci majeur. »



Dans cette dynamique, il soutient que « nous avons un préavis de grève qui finit le 28 mars prochain. Et si rien n'est fait, on va passer à la vitesse supérieure en paralysant tout le système sanitaire régional. En ce sens, je rappelle que ce sont tous les syndicats qui se sont réunis ici pour réclamer de meilleures conditions de travail et le départ du directeur de l'établissement… »



À l’hôpital régional de Kolda, le torchon continue de brûler entre l’administration et les travailleurs. La structure depuis plus de quatre ans connait des perturbations profondes aussi bien dans son fonctionnement que dans la gestion.