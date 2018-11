Hôpital de Ninéfichia : De la lumière à l’obscurité, l’abandonné crie au secours et pleure les WADE.

A quelques heures de la visite du chef de l’Etat, M. Macky SALL, dans la région de Kédougou, Dakaractu s’est intéressé à des questions qui interpellent le Gouvernement du Sénégal. Parmi ces questions, la dramatique situation de l’Hôpital de Ninéfichia. Créé en 2006 par la fondation de l’ancienne première dame, Mme Viviane WADE, cet hôpital qui était de niveau 1, est devenu l’ombre de lui-même et qui a pourtant coûté des milliards de francs, est en train de mourir de sa belle mort. Totalement délabré, envahi par des serpents et reptiles en tout genre, qui y ont élu domicile, la situation actuelle de l’hôpital de Ninéfichia, mérite un débat national. Devenu poste de santé en 2014, les populations et autres acteurs interpellent le chef de l’Etat M. Macky SALL et la Fondation servir le Sénégal, pour sa réouverture. L’administration n’est-elle pas une continuité ? Ninéfichia est est-elle une autre victime de la seconde alternance ? En tout état de cause des citoyens Sénégalais, ont été privés de leur droit à la santé. Reportage...