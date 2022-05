Hôpital Serigne Abdoul Aziz Sy : Le Khalife général des Tijanes a dépêché Serigne Mansour Sy Ibn Dabakh pour représenter la famille.

Aussitôt informé de l'incendie à l'hôpital qui porte le nom de son père Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, Serigne Mansour Sy Dabakh a représenté le Khalife général des Tidianes et toute la famille d'El Hadji Malick Sy pour compatir et délivrer le message du Khalife au ministre de l'intérieur qui a conduit la délégation gouvernementale sur instruction du président de République, au personnel de l'hôpital et aux parents des victimes.



À la tête d'une forte délégation, le guide religieux est accompagné de Serigne Moustapha Sy Al Amine, Serigne Moustapha Sy fils du khalife général, Serigne Pape Abdou Sy fils de Serigne Mawdo Sy Dabakh, Serigne Pape Abdou Sy fils de Serigne Mbaye Abdou, Serigne Bachir Sy fils de Serigne Mansour Sy Dabakh, Serigne Moulay Abdoul Aziz Diop Makhtar, Sokhna Oumou Kalsoum Sy, fille de feu Serigne Mansour Sy borom daradji.