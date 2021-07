Hôpital Principal : 132 millions de FCFA versés, pour le compte des avances Tabaski pour 886 personnes

Comme annoncé hier par « Dakaractu », les avances Tabaski qui étaient la pomme de discorde entre une partie du personnel et la Direction et plus particulièrement l’agent comptable, ont été payées ce matin pour 886 personnes pour un montant total de 132 900 000. L’intégralité des avances a été virée dans les comptes des ayants droit selon une source au niveau de la direction générale du trésor. Pour rappel, les syndicalistes exigent des paiements par chèque au motif qu’ils seraient débiteurs dans leurs banques. Ce que l’administration avait refusé.