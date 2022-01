Homosexualité au Sénégal : Me El Hadj Diouf fustige la démarche de Matar Guèye et Cie et les taxe de « chômeurs et escrocs religieux »

Le bureau de l’Assemblée nationale, examinant la proposition de loi sur la criminalisation de l’homosexualité, a invoqué le fait que le Code pénal punit déjà « sévèrement les actes contre-nature et les attentats à la pudeur ».



Ce qui clôt définitivement le débat autour de sujet au Sénégal. Se réjouissant de cette mesure, qui ne date pas d’aujourd’hui, Me El Hadj Diouf, lors de sa conférence de presse tenue hier jeudi, s’est ensuite tourné vers Mame Matar Guèye et Cie pour déplorer la tactique dénigrante qu’ils ont adoptée pour mettre à mal le pouvoir, sous prétexte de défendre une cause noble.



Il suspecte d'ailleurs ces derniers, qu'il taxe de « chômeurs religieux » et « escrocs religieux », d'avoir comme ambition de faire de ce pays, ...un État Islamique.