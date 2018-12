Homonymie dans les ralliements chez Madické Niang : le Pr Arona Coumba Ndoffène Diouf réaffirme son soutien total et inconditionnel à Macky Sall.

La presse a fait état ces derniers jours d’un ralliement vers la Coalition « Madicke 2019 » de plusieurs personnalités dont un certain Arona Coumba Ndoffène Diouf. Une situation qui a appelé de la part du ministre connseiller le Dr Arona Coumba Ndoffène Diouf, Président du Forum Sénégalais des Quartiers et Villages et responsable politique à Biscuiterie une précision. En effet, il a réitéré son soutien au Président Macky Sall.

« Dans un contexte de pré –campagne fécond en ralliements, Dr Arona Coumba Ndoffène Diouf réaffirme son soutien total et inconditionnel à SEM Macky Sall. En tant que leader de la commune de Biscuiterie et Président de l’association Forum Sénégalais des Quartiers et Villages et au nom de mes militantes, militants et sympathisants , nous réitérons notre engagement envers le Président Macky Sall, candidat de l’alliance Benno Bok Yaakar, que nous allons réélire dés le premier tour».

Fondant sa conviction envers le candidat Macky Sall sur son bilan économique et social et le plein succès du Plan Sénégal Émergent, Dr Arona Coumba Ndoffène Diouf estime que le Sénégal a besoin de paix, de stabilité et d’inclusion. «Tels étaient les motifs qui nous ont poussé en 2012 à soutenir sans équivoque, avec sincérité et loyauté le candidat Macky Sall, à travers le mouvement «Macky 2012», puis l’APR et l’alliance Benno Bok Yaakar. Nous réitérons ce soutien avec force et engagement».

Le Dr Arona Coumba Ndoffène pour finir, a appelé les militants de la grande Majorité Présidentielle à la vigilance : «Il n’y a qu’une seule conviction politique, constante et forte : celle de reconduire le Président Macky Sall à la tête du pays pour un deuxième mandat.