Homme du match : Le gardien des Fennecs Raïs M’Bolhi meilleur joueur de la finale Sénégal-Algérie (0-1)

Auteur d'une partie énorme, le gardien algérien a été élu homme du match de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019 Sénégal-Algérie (0-1). Le panel d’experts de la Confédération africaine de football (CAF) lui a attribué cette consécration.







Il a gardé sa cage inviolée pour mener son équipe vers une victoire finale (1-0), synonyme de deuxième trophée de championne d'Afrique pour l’Algérie. Le portier algérien de Al-Ettifaq a répondu présent au meilleur moment, notamment sur une frappe de Youssouf Sabaly. Une performance éclatante du dernier rempart des Fennecs tout au long des quatre-vingt-dix minutes lui a valu le titre de Man Of The Match.