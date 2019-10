Hommage : le SEN du PS propose de consacrer une journée du Souvenir, en hommage au Président OTD

Au terme de la période de deuil observée depuis la disparition de Président Ousmane Tanor DIENG, le Secrétariat Exécutif National s’est réuni aujourd’hui. Selon le communiqué sanctionnant cette rencontre au cours de cette 68ème séance, élargie il a été rendu un vibrant hommage au Secrétaire général, le Président Ousmane Tanor DIENG qui a consacré toute sa vie à la préservation du legs politique du Président SENGHOR, qu’il a hérité du Président Abdou DIOUF. Pour lui exprimer la profonde reconnaissance des militants du Parti socialiste, pour tous les efforts et sacrifices qu’il a consentis, à cet effet, sans répit, des années durant, le SEN a décidé de proposer au Bureau politique, de consacrer une journée du Souvenir, en hommage au Président Ousmane Tanor DIENG.



Examinant la vie du Parti, le SEN a engagé tous les militants et responsables à poursuivre sans relâche le travail d’animation à tous les niveaux, par le parachèvement, dans les délais prescrits, du processus de vente des cartes et de renouvellement des instances de base. Mais aussi demandé à tous les camarades responsables, d’apporter au Secrétaire général adjoint, Mme Aminata Mbengue NDIAYE, tout le soutien agissant que requiert l’exercice de ses nouvelles responsabilités à la tête du Parti, jusqu’au prochain congrès ordinaire.