Hlm : Le comité électoral de Benno chez El Hadj Mansour Mbaye.

Après quelques visites de courtoisie auprès de quelques notables et personnalités politiques résidant aux Hlm, le comité départemental de la coalition Benno Bokk Yakaar, conduit par le ministre Abdou Karim Fofana, a été reçu par le président des communicateurs traditionnels, El Hadj Mansour Mbaye.



La délégation était composée de la tête de liste du département de Dakar, Alioune Ndoye, du ministre chargé du suivi du plan Sénégal émergent, de Bamba Fall, maire de la Médina, du maire de Grand-Dakar Jean Baptiste Diouf, de Juliette Zinga. Elle a été installée par le président du mouvement Sa Deug Deug, Cheikh Mbaye qui, mesurant ce geste en ce deuxième jour de campagne, a salué ce déplacement du ministre Alioune Ndoye et des autres investis du département de Dakar.



Le comité prendra quelques minutes pour échanger avec les forces de la commune comme Lala Aïcha, Ousmane Touré, Lala Diossy et Jaraaf Ndao. Il s’entretiendra aussi avec El Hadj Mansour Mbaye avant de terminer ses visites auprès des associations et autres forces communautaires de la localité.