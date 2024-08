Hivernage à Dakar : Quelques averses dans les départements de Rufisque et Keur Massar...

La météo de Riad annonce des pluies dans certaines localités de la capitale, Dakar. Il s'agit notamment des départements de Rufisque et Keur Massar. Des prévisions météorologiques confirmées par des internautes au niveau de Ndiakhirate où une forte pluie est tombée vers les coups de 10h, tandis qu'à Jaxaay, ce sont de fines pluies qui ont été enregistrées en cette matinée du jeudi 22 août 2024.

"Alternance de nuages et de rayons de Soleil, avec quelques averses isolées temporaires vers l’Est (départements de Rufisque et Keur Massar)", annonce la Météo de Riad sur sa page Facebook.

Dans son dernier post, Riad Kawar confirme : "une observation continue du ciel, avec l’arrivée entre l’après midi et la fin de journée, d’autres nuages porteurs d’averses, pouvant donner des chances de pluie surtout vers l’Est de la Région (départements de Rufisque et Keur Massar), et par chance quelques averses rapides ou gouttes vers les autres Départements (sans importance pour le moment)".