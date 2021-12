Hausse du prix de l’électricité et du carburant : Les précisions de Sophie Gladima.

« Le gaz est une énergie plus propre que le charbon, maintenant certes on pollue avec la centrale de charbon mais on en a besoin », dira-t-elle pour appuyer sa plaidoirie avant de poser son argumentaire quant au prix de l’électricité qui précise-t-elle, n'est pas fixé par l’État du Sénégal.



Outre ces questions, la mise à l’arrêt des voitures consommatrices de gasoil est revenue sur le tapis. À cela le ministre répondra : « Les pays qui veulent arrêter l’industrialisation des produits fossiles ont causé beaucoup plus de dommages que le Sénégal ne pourra jamais en causer. C’est la croix et la bannière pour accéder à une certaine souveraineté donc nous sommes dans une dynamique de trouver des fonds et financements pour éventuellement aller dans le sens de cette décision », ajoutera le ministre.







Avant de prendre congé, le ministre a listé les projets du ministère d’ici 2025 qui gravitent pour la plupart autour des inquiétudes majeures des populations, notamment la réduction de la pollution et l’équité territoriale à travers un accès universel à l’électricité...