Hausse du prix de l’électricité : Malick Gackou se prononce

Emmuré dans un silence de cathédrale, Malick Gackou est sorti de son mutisme pour se prononcer sur la hausse du prix de l’électricité. En tout cas, le Bureau Politique du Grand Parti (G.P) qui s’est réuni hier, a demandé l’annulation pure et simple de la décision d’augmentation du prix de l’Electricité. « Le renchérissement du coût de la vie doit nous amener à nous interroger sur les impacts des Politiques Publiques en synergie avec la qualité du bien-être social des Populations qui ne doivent en aucune manière en supporter les effets négatifs. Face à cet ancrage, le Bureau Politique exhorte le Gouvernement à renforcer l’efficience et la résilience de la gestion de la SENELEC afin de la rendre plus efficace et plus performante dans ses missions de service public. Ce faisant, la décision d’augmentation du prix de l’Electricité doit être annulée purement et simplement afin d’alléger la souffrance de nos populations », renseigne le communiqué du BP.



Le Bureau Politique a annoncé enfin la tenue d'une tournée économique nationale du (24 janvier au 26 avril 2020) du président Malick Gakou, dans les 14 régions du pays et les préparatifs du prochain Congrès du Parti. Sur le plan de la confiscation des Libertés démocratiques, le Bureau Politique engage le Gouvernement du Président Macky SALL à préserver les droits fondamentaux du Peuple souverain à la marche, tels que stipulé par notre Constitution. Il a exhorté le Gouvernement à libérer sine die Guy Marius SAGNA et à protéger l'expression de la vie démocratique, comme gage de la pérennisation des libertés individuelles et collectives de nos Populations.