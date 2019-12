Hausse du coût de l’électricité : Le SUDETEN cautionne la nouvelle grille tarifaire de la Senelec, défend la structure et précise...

La hausse du coût de l’électricité qui anime les débats ces derniers jours, n’a pas laissé indifférents les travailleurs du secteur de l’énergie qui tenaient à travers le Syndicat Unique et Démocratique des Travailleurs de l'Energie (SUDETEN) son 1er congrès ordinaire, ce 7 décembre, à l’Ucad 2.

Pour l’organisation syndicale, des politiques se servent des charges sociales de la Senelec pour lancer le discrédit sur les travailleurs de l’institution ce qu’elle confie ne pas accepter. Le syndicat semble toutefois cautionner la nouvelle grille tarifaire de l’électricité, car selon le secrétaire général sortant du SUDETEN, le prix de l’électricité n’a pas connu de hausse d’autant qu’il a été baissé de 10% en 2017. Pour El H. Ibra Mangane, il revient aux politiques de régler la question liée au prix de l’électricité et non à la Senelec, a-t-il souligné. Le 1er congrès ordinaire du SUDETEN a enregistré la participation de la confédération syndicale turque de l’énergie et du syndicat des travailleurs du secteur énergétique de la Côte d’Ivoire.

Une nouvelle équipe dirigeante du SUDETEN est attendue durant le week-end afin de partir sur de nouvelles bases centrées sur les enjeux et défis des réformes dans le secteur de l’énergie.