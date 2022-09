Le système agricole sénégalais est au menu de ce numéro de "En Ligne", et pour en parler, le micro est donné au président du Collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide (Copega).

Habib Thiam avec qui nous avons évoqué la présente campagne agricole, dit être "contre la façon dont la distribution des intrants se fait."



La distribution des semences doit être une affaire des vrais producteurs et non de ces intermédiaires véreux", a-t-il dénoncé. Revenant sur les exportations, Monsieur Thiam déclare que la Sonacos ferait mieux d'encadrer les exportateurs au lieu de se substituer à eux.



Une pratique qui, selon lui, sera combattu par les acteurs du secteur. De l'avis du président du Copega, il est grand temps de passer à une réforme du système agricole par la tenue d'une concertation élargie...