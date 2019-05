Habib Bèye, entraîneur de l’OM ? : « Il faut être cohérent… C’est impossible actuellement »

Habib Bèye a porté le maillot de l' Olympique de Marseille entre 2003 et 2007. Le lat é ral droit s é n é galais a toujours aim é le club phoc é en et a mouill é le maillot durant quatre saisons pour le plus grand plaisir des supporters marseillais. Aujourd’hui consultant à Canal+, l'ancien international a été annoncé comme un candidat au poste laissé vacant depuis le départ de Rudi Garcia.

Dans l’émission du Canal Football Club de ce dimanche, Habib Bèye a affirmé ne pas être prêt à entraîner un club de Ligue 1. « Tout le monde connait l'attachement que j'ai pour ce club mais il faut être cohérent. Je suis en train de passer mon BEF (brevet d'entraîneur de football) qui me permet d'entraîner les jeunes au niveau national ». L’ancien défenseur poursuit et dégage toutes possibilités actuellement de reprendre le club phocéen. « Pour entraîner l’Olympique de Marseille, il faut un paquet d’expérience, ce que je n’ai pas, et surtout d’autres diplômes. J’aimerais que ça arrive dans le futur, mais c’est impossible actuellement ».