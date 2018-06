HANN/BEL-AIR : Les meilleurs élèves de la commune récompensés

La commune de Hann/Bel-Air a célébré ses meilleurs élèves ce weekend à l’école « Casa Espana », lors d’une cérémonie dénommée «la fête de l’excellence», initiée par le conseil municipal et présidée par le maire Babacar Mbengue. Une occasion saisie pour récompenser plus d’une centaine d’élèves, qui se sont distingués durant l’année scolaire. Les lauréats ont reçu différentes fournitures scolaires. Des distinctions qui surviennent quelques jours seulement après la remise de 1000 bourses aux élèves de ladite commune. Autant d’initiatives pour contribuer, selon le maire de la localité, à mettre les élèves dans de bonnes conditions d’études.

Pour le maire de la commune, Babacar Mbengue, l’objectif du conseil municipal est de faire en sorte que l’excellence soit une réalité à Hann. Il a aussi indiqué que des travaux seront faits pendant les vacances pour réfectionner certaines écoles.

En tout cas ces efforts, si l’on en croit l’inspecteur de l’éducation et de la formation, Abdoulaye Wade, ne sont pas restés vains. En effet, révèle-t-il, le taux de réussite au Cfee est passé de 44% en 2016 à 73% en 2017. Satisfait de cette démarche de l’équipe municipale de Hann/Bel-Air qui améliore la performance des élèves, M. Wade estime que cette initiative doit servir d’exemple aux autres communes d’arrondissement.