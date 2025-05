Guy Marius Sagna sur la mise en accusation d’anciens ministres : « L’impunité des grands entraîne l’incivisme des petits… »

Le député Guy Marius Sagna s'est adressé à ses collègues en soulignant que l’ère du changement doit se traduire par la fin des actes orchestrés par des politiciens pendant des années. « Nous sommes un peuple complexe. Aujourd’hui, nous figurons parmi les 30 pays les plus pauvres et nous en sommes responsables. Il est impératif de revoir nos comportements.



Ce carnage financier et ces détournements doivent-ils perdurer si nous aspirons à un pays envié de tous ? Nous devons ouvrir ce débat », a déclaré le député de la majorité, affirmant que l’impunité des grands engendre l’incivisme des petits. Par conséquent, a-t-il insisté, il est crucial que cela cesse.