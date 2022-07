Guinguinéo, Gossas, Diourbel, Bambey et Tivaouane : Aminata Touré renoue avec les bains de foule.

Après le Saloum, où elle a bouclé ses activités de campagne ce samedi matin, Aminata Touré a renoué avec le bain de foule à Guinguinéo, Gossas et Diourbel. Partout où elle est passée c'est dans une liesse populaire qu'elle est accueillie.



Après une visite de courtoisie auprès des familles religieuses de Médina Baye et Léona Niassène, Aminata Touré s'est rendue à Gandiaye où elle a été accueillie par une forte mobilisation. De Gandiaye, le cortège a filé droit sur Guinguinéo où s'est déroulé le meeting départemental, puis à Gossas avant d'arriver à Diourbel.



A Diourbel, Aminata Touré a été accueilli par une forte mobilisation, sous la conduite du maire de Diourbel et du ministre de la formation professionnelle Dame Diop, et des autres responsables de la mouvance présidentielle. Après cette étape, Aminata Touré et sa délégation ont rallié Bambey puis Khombole avant de clôturer les activités de la 13 ème journée de campagne à la cité religieuse de Tivaouane...