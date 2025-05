Guinée: le chef de la junte retire leurs permis à deux compagnies minières

Le chef de la junte au pouvoir en Guinée, le général Mamadi Doumbouya, a retiré leurs permis d'exploitation à deux compagnies minières locales, selon des décrets officiels.



Il s'agit des deux compagnies locales Guiter Mining et Kebo Energy SA, selon une série de décrets lus à la télévision nationale vendredi soir. Les autorités guinéennes n'ont fourni aucune explication sur les raisons du retrait des permis.



De nombreuses entreprises locales et étrangères exploitent les mines en Guinée, qui recèle d'importantes réserves de ressources naturelles.



Jeudi, le général Mamadi Doumbouya a ordonné le retrait des permis des compagnies minières qui ne sont pas en règle par rapport au code minier du pays, sans plus de détail.



Selon le ministre de l'Information Fana Soumah, M. Doumbouya a également demandé à son ministre des Mines, Bouna Sylla, de lui soumettre une proposition d'interdiction de l'exportation de l'or brut, alors que le pays devrait bientôt achever la construction de sa propre usine de raffinage.



Le général Doumbouya, arrivé au pouvoir par la force après avoir renversé en septembre 2021 le président civil Alpha Condé, a fait de l'exploitation des ressources minières l'une de ses priorités.



La Guinée possède dans son sous-sol d'abondantes ressources naturelles comme la bauxite, le fer, l'or et le diamant. Mais les retombées de leur exploitation sont notoirement inéquitables, profitant largement aux compagnies et peu à la population.



Les experts invoquent l'insuffisance des investissements dans le développement d'un tissu économique local, le manque d'infrastructures primordiales comme les routes, une corruption réputée endémique ou encore les lacunes des textes en vigueur.



Malgré ses richesses naturelles, la Guinée reste un des pays les plus pauvres du monde.