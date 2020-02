Guinée Bissau : La CEDEAO brandit le bâton contre les « acteurs qui n'agiraient pas dans le sens de la normalisation politique et institutionnelle »

Malgré le souhait de la Cour suprême bissau-guinéenne qui semble vouloir l'extirper de la résolution de la crise post-électorale, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest veut jouer pleinement son rôle pour le retour de la paix et de la stabilité politique dans ce pays. C'est à travers un communiqué sorti ce vendredi 21 février que, la Commission de la CEDEAO s'est exprimé sur les dernières évolutions de cette crise et a réitéré sa position de voir le processus électoral être bouclé non sans brandir des menaces contre ceux qui agiraient dans le sens contraire.