Guinée Bissau : Après avoir accompagné le président élu au Nigeria, la ministre des Affaires étrangères démissionne...

Ce vendredi 24 janvier, la ministre bissau-guinéenne des Affaires étrangères, membre du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) a démissionné du gouvernement. Suzi Carla Barbosa a évoqué des problèmes personnels et politiques pour justifier son départ de l'équipe dirigée par Aristides Gomes.

Mais cette démission pourrait bien avoir un lien avec sa présence aux côtés du président élu, lors d'un voyage au Nigeria. Après la proclamation des résultats par la Commission nationale électorale, donnant victorieux le candidat du Mouvement pour l'Alternance démocratique (MADEM G-15), Umaro Sissoco Embalo a immédiatement entamé une série de visites auprès de ses "homologues".

Périple qu'il a commencé au Sénégal où il a été reçu par son "frère" Macky Sall. Il s'est aussi rendu au Congo-Brazzaville, au Nigeria, au Tchad et au Maroc. Son adversaire Domingos Simoes Pereira a, pendant ce temps, introduit un nouveau recours en vue d’obtenir l'annulation du scrutin du 29 décembre. La Cour suprême a exigé un recomptage des votes.