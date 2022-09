Gueule Tapée : effondrement de la dalle d’un immeuble du marché, deux morts dénombrés

Encore un effondrement de dalle d’immeuble. Après la Medina, c’est au tour de la Gueule Tapée de vivre ce drame. C’est au niveau du marché que la tragédie s’est produite. En effet, dans la journée la dalle du 2éme étage d’un immeuble s’est affaissée alors que beaucoup de personnes étaient sur les lieux. Cette partie du marché nous dit on est occupée par les vendeurs d’oignons. Un mort a été enregistré et d’autres personnes ensevelies. C’est la Société d'Exploitation du Train Express Régional de Dakar qui a convoyé des engins pour libérer les prisonniers sous les gravats. Au moment où le texte est mis en ligne les opérations de secours se poursuivent et les victimes transportées au niveau de l’hôpital de Guédiawaye.