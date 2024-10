Guerre au Liban entre le Hezbollah et Israël : Les compatriotes Sénégalais rapatriés du Liban accueillis à l'aéroport par BDF

Suite à la dégradation de la situation sécuritaire au Liban, avec la guerre entre le Hezbollah et Israël, nos compatriotes ont été rapatriés ce samedi 19 octobre 2024. Ils ont été accueillis à leur arrivée à l'aéroport par le Président de la République.

Ainsi, la Présidence de la République annonce des mesures d’accompagnement déjà mises en place pour faciliter leur retour et garantir leur bien-être.

"J'ai accueilli aujourd'hui avec une profonde émotion nos compatriotes que nous avons rapatriés du Liban. Je me réjouis qu'ils soient rentrés sains et saufs. La sécurité de nos compatriotes, où qu’ils soient, restera une priorité absolue pour le gouvernement. Face aux épreuves, nous restons unis dans la solidarité", a écrit le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye sur sa page X (ex Twitter).