Grand-Yoff : « Yewwi Askan Wi est d'attaque parce qu'on a un bilan reluisant » (Responsables)

Regroupant plus d'une vingtaine de partis et mouvements, tous derrière le maire Madiop Diop, la coalition Yewwi Askan Wi de Grand-Yoff annonce le début de sa campagne et compte prendre les mesures nécessaires pour une bonne occupation du terrain. Il a aussi lancé un appel à toute la jeunesse afin de n'observer aucune violence.