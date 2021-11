Grand Yoff : Cheikh Bakhoum inaugure des salles multimédia intelligentes à Talibou Dabo et au CEM de Scat Urbam

Dans le cadre du Programme Smart Sénégal dans son volet Smart Education, Grand Yoff est mis en vedette avec deux nouvelles salles multimédia inaugurées ce mercredi 10 novembre par le directeur général de l’Agence De l’Informatique de l’Etat, Cheikh Bakhoum.



Ces salles de classes intelligentes installées respectivement au centre Talibou Dabo et au CEM Scat Urbam ont la singularité d’être dotées de Smartboards (tableaux interactifs), d’ordinateurs, d’un système de sonorisation, d’un dispositif de visioconférence et de matériel de projection.



Ce qui, d'une part, vient régler le problème de l’exclusion sociale surtout pour les élèves en situation de handicap du centre Talibou Dabo, et d'autre part, contribue à faire de l’enseignement à distance une réalité donc une alternative.



Ce dispositif permet ainsi de suivre à distance des cours notamment en cette période de pandémie. « Toute la circonscription nous envie cette salle intelligente, surtout les lycées », dira une enseignante au CEM Scat Urbam qui témoigne également que leurs résultats scolaires ont connu un bond assez significatif et ces outils y ont beaucoup contribué malgré la difficile période liée au COVID-19.



Visiblement soucieux de l’intérêt non seulement économique mais aussi social que suscite le numérique, Cheikh Bakhoum, n’a pas l’intention de voir Grand-Yoff dernier de la classe et veut ainsi faire de sa localité l’une des communes les plus connectées et les plus modernes du Sénégal.