Gouvernance sanitaire : Le MSAS engage les élus locaux.

Le ministre de la santé et de l'action sociale a procédé cet aprés midi à la signature de la convention-cadre avec l'UAEL pour l'implication des élus locaux dans la politique sanitaire.



Cette convention-cadre vise essentiellement la synergie et la collaboration des interventions (planification, financement, exécution et suivi-évaluation) pour rendre plus efficaces et visibles les actions entreprises par les différents acteurs sur le terrain au profit des populations dans le domaine sanitaire.



Le ministère de la santé et de l'action sociale a pris l'engagement de renforcer le partenariat avec les élus locaux. Ainsi, cet accord passera par le renforcement de capacités en gouvernance sanitaire et sociale, mais aussi en leadership. Il importe également de mettre en place un appui technique et de l'assistance pour faciliter leur implication dans la couverture maladie universelle.