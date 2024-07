Golf Sud - Innovation locale et durabilité : Khadija Mahécor Diouf stimule la réflexion et charge les étudiants du futur de la commune

Aujourd'hui, dans un cadre solennel et enrichissant, la maire Khadija Mahécor Diouf a dirigé le forum de restitution des travaux des étudiants de l'Université Amadou Moctar Mbow sur le Plan de Développement Communal (PDC) de la commune de Golf Sud.



Cet événement marque une étape cruciale dans la planification stratégique pour les années à venir.



Lors de son discours inaugural, la maire membre de Pastef a souligné l'importance de cette démarche collaborative, initiée pour répondre aux besoins spécifiques et aux aspirations de la communauté locale.







"Nous avons jugé nécessaire de planifier le développement de cette commune sur les 15 à 20 prochaines années", a-t-elle déclaré, mettant en lumière l'engagement de la municipalité à impliquer activement les résidents dans ce processus ambitieux.







Le PDC de Golf Sud ne se limite pas à une simple feuille de route municipale, en effet il incarne une approche inclusive et participative, intégrant les perspectives de jeunes, de femmes et d'experts locaux.







"Nous avons formé un comité de pilotage diversifié, composé d'experts, de jeunes et de femmes représentant la richesse de notre communauté", précise-t-elle en remerciant chaleureusement les personnes clés impliquées dans la réalisation de ce projet ambitieux.







Ce processus de planification communautaire s'est enrichi au fil des mois par une série de consultations approfondies à travers les 35 quartiers de la commune. Les conseils de quartier, les délégués communautaires et les résidents ont tous contribué à identifier les défis locaux et les opportunités de développement.







"Nous avons pris en compte chaque voix et chaque préoccupation", a affirmé la maire, insistant sur la nécessité de répondre aux attentes des populations tout en respectant les normes de durabilité et d'écologie globales.







Un aspect essentiel de cette initiative a été l'intégration des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, facilitée par la collaboration avec l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFD). Cette démarche a permis d'aligner le PDC de Golf Sud avec les meilleures pratiques internationales en matière de développement durable et de gouvernance écologique.







Le point culminant de cette journée a été la présentation du document de travail finalisé, fruit d'un effort collectif impliquant plus de 20 urbanistes et des étudiants de l'université, mobilisés pour affiner les aspects techniques et architecturaux du plan. "Les jeunes étudiants ont apporté leur énergie, leur innovation et leur expertise théorique, enrichissant considérablement notre vision commune pour Golf Sud", a souligné la maire Diouf, exprimant sa gratitude envers l'université et les jeunes participants.







En résumé, Khadija Mahécor a appelé à une collaboration continue entre les collectivités locales et les institutions académiques, soulignant le rôle crucial des universités dans le renouvellement des savoirs et des pratiques en matière d'aménagement du territoire. "Nous avons besoin de ce partenariat pour catalyser nos efforts vers des projets de développement durable et innovants", a-t-elle conclu avec optimisme.