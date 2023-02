Gestion du fonds Covid-19 : Les députés de Yewwi « confinent » 10 ministres de la république devant la Haute cour de justice.

La marche vers l’élucidation des dépenses des fonds de riposte et de solidarité contre la covid-19 ne faiblit pas avec l’opposition, notamment celle regroupée au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. Après les démarches de Guy Marius Sagna et de Aminata Touré, c’est une résolution signée par 26 parlementaires qui est introduite ce mercredi pour amener 10 ministres au cœur de la gestion de ces fonds, à s’expliquer devant la juridiction habilitée, qui est la Haute cour de justice. Il faudra cependant, mettre en place d’abord, cette entité judiciaire.



Cette résolution déposée sur la table du président de l’Assemblée nationale incluait une proposition de mise en accusation de 10 ministres devant la Haute cour de justice pour infractions présumées dans la gestion du fonds force covid-19. Aminata Touré qui était l'initiatrice de cette résolution a été depuis lors, déchue de son poste de député, et devrait donc laisser à Guy Marius Sagna et les autres membres de la coalition Yewwi Askan Wi le soin de continuer le combat pour faire la lumière sur cet argent qui était destiné à soulager le peuple sénégalais, face aux effets de la pandémie.



Ces ministres à traduire devant la Haute cour de justice seraient : Mansour Faye, Abdoulaye Diouf Sarr, Abdoulaye Daouda Diallo, Moustapha Diop, Abdoulaye Diop, Aïssatou Sophie Gladima, Zahra Iyane Thiam, Ndèye Saly Diop Dieng, Aminata Assome Diatta, Néné Fatoumata Tall...