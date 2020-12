Gestion des inondations : Les acteurs analysent le paquet de réponses apporté aux populations en vue de capitaliser les bonnes pratiques.

Le Gouvernement sénégalais, à travers la Direction de la Protection Civile et en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, a ouvert ce matin un atelier de retour d’expérience et d’évaluation de l’impact des inondations.



Selon Abdoulaye Noba, le directeur de la protection civile, les services coordonnés par les autorités administratives ont relevé plus de 22.000 personnes impactées par les fortes pluies de cette année et ces personnes pour la plupart ont été relevées dans les régions de Dakar et Saint-Louis ainsi que dans d'autres régions du pays mais à des intensités différentes.



L’objectif est d’analyser le paquet de réponses apporté en terme de prévention, préparation, réponse d’urgence, relèvement, aux populations lors des récentes inondations en vue de capitaliser les bonnes pratiques et d’améliorer le paquet de réponses pour réduire la vulnérabilité des populations, notamment au niveau local.



Face à cette situation, Ndèye Fatou Diaw Diène, la représentante du PNUD, de préciser qu'il est impératif de mobiliser des ressources pour accompagner les gouvernements dans ces situations pareilles, mais aussi de fournir des orientations sur la manière de faire face à ces formes de catastrophes naturelles afin d'aller vers un programme...