Gestion des fonds Forces Covid-19 : le ministre de la justice rassure sur le suivi de la procédure judiciaire.

Le ministre de la Justice, garde des sceaux, Ousmane Diagne, a assuré que la procédure judiciaire enclenchée pour faire la lumière sur la gestion controversée des fonds Covid suit son cours. L’autorité l’a fait savoir, samedi, alors qu’elle recevait en audience des représentants de l’organisme de la société civile, Article 19/Afrique de l’Ouest.

« Le Ministre a assuré la suite logique du rapport d’audit de la cour des comptes sur les fonds Covid-19. Il a précisé que l’information judiciaire ouverte suit son cours et les infractions visées par le rapport seront traitées comme de droit, « le juge sera saisi et le droit sera dit », a renseigné l’organisme sur sa page X.



Cette rencontre avec le Ministre de la Justice, garde des sceaux, M. Ousmane Diagne a également permis de discuter de l’accès à l’information, de l’état des libertés civiques, de la régulation des réseaux sociaux entre autres sujets.



Article 19 a indiqué aue le Ministre a réaffirmé la volonté ferme de l’État du Sénégal d’avancer sur tous ces tableaux dans les meilleurs délais avec tous les acteurs concernés dont la société civile.

« Nous avons rappelé la nécessité pour l’État du Sénégal d’adopter une loi d’accès à l’information pour garantir la transparence et l’ouverture du gouvernement. Nous avons exposé des préoccupations portant sur les nombreuses exceptions non définies dans le projet de loi ainsi que le besoin de l’indépendance de la future Commission d’accès à l’information. Le Ministre a réitéré son attachement au respect des principes gouvernant l’accès à l’information et la nécessité d’engager tous les acteurs de la société civile », a écrit Article 19. Présentant le rapport du Mécanisme d'évaluation indépendant (MEI) dans le Partenariat pour un Gouvernement Ouvert (PGO) avec un plan ambitieux pour la période 2021-2023, le Ministre a affiché la ferme volonté de l’État du Sénégal de continuer le chantier du gouvernement ouvert.