Gestion des deniers publics : Le message du Khalife Général Serigne Babacar Sy Mansour aux responsables…

Prononçant le discours du Khalife Général des Tidiane à l’occasion de la « Ziarra Générale » de Tivaouane ce dimanche, le Pr Papa Makhtar Kébé a également abordé la question de la gestion des deniers publics. Au moment où la reddition des comptes bat son plein, le Khalife a attiré l’attention des dirigeants et de tous les autres responsables sur l'importance de faire preuve de bonne gestion des affaires publiques. « La bonne gestion des transactions financières et économiques est essentielle pour tout croyant. Le Khalife appelle à exclure les pratiques non conformes aux exigences de l’Islam. Elles doivent être bannies de notre société », a rapporté le Pr Papa Makhtar Kébé.