Gestion de l'eau à Tivaouane: La gestion du forage de la Grande mosquée est désormais confiée au Khalife Général des Tidianes

La gestion du forage de la grande Mosquée de Tivaouane est désormais confiée au Khalife Général des Tidianes. La décision a été prise par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye et annoncée officiellement, ce jeudi 12 septembre lors de sa visite chez le Khalife Général, Serigne Babacar Sy Mansour, en prélude de la nuit du Maouloud qui sera célébrée ce dimanche.



"Nous avons reçu le comité chargé de la gestion de la Grande mosquée de Tivaouane. Je profite de cette occasion pour louer la clairvoyance, la vision, le leadership du Khalife Général des Tidianes qui nous a gratifié de ce joyau. Ce qui est une victoire pour tout musulman partout dans le monde", dixit le PR Bassirou Diomaye Faye lors de son discours.



Nous allons poursuivre notre engagement... (...) Il y avait un forage dans la mosquée et quand j'en ai discuté avec le ministre de l'hydraulique on a retenu cette option. Le forage est dans la mosquée et en période de forte affluence, les fidèles font leurs ablutions, il y a le nettoyage qu'il faut assurer, car cela nécessite beaucoup d'entretien. S'il y a une gestion commune, les factures (eau ) seront salées...

La décision qui a été prise est dans le cadre de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) de la Sones, de mettre le forage à la disposition du Khalife. Ce sera un bien de la communauté et il sera géré par vous ( khalife des Tidianes)", a déclaré le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye lors de sa visite à Tivaouane , en prélude de la nuit du Maouloud ou Gamou .



Il promet de poursuivre l'engagement de l'Etat, " pour le reste, vous verrez notre geste dans les prochains jours. On sait que l'Etat a toujours accompagné la communauté. Cet accompagnement a un début mais ne doit pas avoir une fin. Et, on veut le ramener à un niveau supérieur" a soutenu le Président de la République.