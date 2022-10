Gamou de Taslima : dialogue politico-social apaisé, emploi des jeunes, immigration irrégulière au menu de l'appel du Khalife.

Au menu du gamou de Taslima (Sédhiou), le Khalife Cheikh Sidya Diaby a appelé à un dialogue politico-social apaisé entre le pouvoir et l'opposition. Mais également, il a invité les jeunes à se mettre au travail sans attendre tout de l'État en évitant de prendre la mer pour l'Europe. En ce sens, il précise : "on peut réussir ici car il y'a de la pluie et des terres agricoles."



C'est une occasion saisie par ce dernier de prier pour les populations, le gouvernement et les nombreux pèlerins venus de partout. Cependant, il a insisté sur l'apaisement social vu le climat tendu actuellement avec la cherté de la vie entre autres.



Après la cérémonie officielle, le Coran a été lu pour que le Tout Puissant ALLAH (SWT) exhauce les prières de tout le monde. Ensuite, pendant la nuit, le porte-parole du khalife El-Hadj Khalifa Diaby a animé une conférence sur la vie et l'œuvre du prophète Mohamed (Psl). Il estime que le prophète doit servir de modèle pour tous les musulmans dans leur vie. C'est pourquoi, il est important de se référer à lui pour une vie islamique épanouie...