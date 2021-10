Gamou 2021 : Le Khalife de Taslima El Hadj Cheikh Sidya Diaby invite les politiques et les jeunes au sens de la responsabilité pour des élections apaisées…

C’est un appel fort que vient de lancer le Khalife de la cité religieuse de Taslima (Sédhiou) à l’endroit des politiques et des jeunes pour des élections apaisées. Il invitera ces derniers à avoir un sens de la responsabilité en vue des prochaines joutes électorales. En ce sens, il les a invités à se détourner de toute forme de violence en se mettant au travail. Mais, il a également prié pour un Sénégal de paix, pour l’éradication de la Covid-19.



C’est une occasion saisie par le Khalife pour inviter les fidèles « à un retour des valeurs islamiques comme la foi, la crainte d’Allah (swt), le repentir, l’amour de son prochain gage d’une société stable. Et surtout, il faut que les fidèles prennent exemple sur le prophète Mahomed (PSL) pour une religion épanouie. »



Pour El Hadj Khalifa Diaby, porte-parole du khalife, « c’est un moment fort de communion entre nous et le spirituel. Nous devons en tant que croyants, faire des efforts pour mériter le pardon du seigneur en effectuant des prières, des bienfaits. On doit revenir sur l’essentiel à savoir l’adoration de Dieu… »



Comme chaque année, la cité religieuse a vu affluer un nombre important de fidèles venus du Sénégal, de la sous-région et de la diaspora pour célébrer dans la ferveur le Maouloud. Ainsi, la cérémonie religieuse a été clôturée par de ferventes prières à l’endroit de l’assistance, des autorités étatiques et de la population du pays...