Gamou 2020 : Médina Baye satisfaite du dispositif sanitaire pour accueillir les fidèles et de l'engagement de l'État.

Les autorités administratives de Kaolack et religieuses de la cité de Baye Niass ont organisé ce mardi un crd préparatoire du Gamou édition 2020.



Au sortir de cette rencontre, les autorités religieuses dont le président du COMAF, Baye Mamoune Niass et le président de Jamhiyatou Ansaroud-in, Mouhamed Moun Amina Ibrahima Niass, ont manifesté leur satisfaction par rapport aux dispositifs sanitaires et sécuritaires qui sont pris par l'ensemble des services étatiques...