Gamou 2020 : Abdoulaye Diouf Sarr renforce le dispositif sanitaire à Thiénaba et sollicite les prières du Khalife.

À moins de trois jours du Mawlid, le ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr a effectué une tournée dans les foyers religieux de la cité du rail.



À Thiénaba, le ministre était accompagné d'une forte délégation de Sapeurs-pompiers et des services déconcentrés de la santé. Il a offert des médicaments et un lot de produits sanitaires pour les appuyer en cette période de pandémie lors du Gamou. Lequel draine beaucoup de monde.



Le nouveau Khalife général de Thiénaba, Abdourahim Seck, a renouvelé ses remerciements au gouvernement du Sénégal pour la réussite du Gamou. Abdoulaye Diouf Sarr en a profité pour solliciter des prières auprès du Khalife de Thiénaba pour la paix et la stabilité, mais aussi pour que les Sénégalais soient épargnés de la Covid-19.