Gamou 2020 : Abdoulaye Diouf Sarr à Médina Baye.

Le ministre de la santé et de l'action sociale a été reçu ce lundi par le Khalife général de Médina Baye. En prélude au Gamou, Abdoulaye Diouf Sarr, accompagné d'une forte délégation, a remis au guide religieux un important lot de médicaments pharmaceutiques et de produits de première barrière d'une valeur de plus de 09 millions de nos francs.



Au-delà du dispositif sanitaire qui a été mis en place avant et après le Gamou sous la houlette de la région médicale de Kaolack, le ministre a aussi mis à la disposition du Khalife des denrées alimentaires, du matériel de couchage pour les fidèles entre autres.



Pour sa part, Serigne Mahy Ibrahima Niass s'est félicité des actions entreprises par le Sénégal pour freiner l'avancée du virus. Répondant à la sollicitation du ministre, le Khalife général a formulé des prières pour l'éradication de la covid...