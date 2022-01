GROGNE À MBACKÉ - Victoire de BBY dans la commune - YAW brandit des enregistrements téléphoniques et parle de vol.

Yewwi Askan Wi récuse la victoire de la coalition Benno Bokk Yaakar qui porte Gallo Bâ à la tête de mairie. Abdou Karim Fall parle de fraude électorale organisée autour des cartes d’identité non inscrites sur le fichier électoral.



Des enregistrements sonores téléphoniques où on entend une personne, un chantre mouride dit-on, qui s’appellerait Khadim Mbaye négocier la confection de documents d’état civil frauduleux et de cartes d’électeur.



Un total de 10.000 pièces seraient mises en circulation et utilisées à des fins d’élection. Des présidents de bureau de vote ont été mis en contribution pour faire prospérer le deal. Celui du bureau 4 de Mbacké Khéwar a été nommément cité. Le préfet a, lui aussi, été indexé. Il est accusé d’avoir prolongé le vote dans certains bureaux à l’insu des parties concernées.



Des achats de conscience avec incidence financière estimée à 300 millions de francs sont aussi évoquées, selon la tête de liste de la coalition Yewwi Askanwi.



Abdou Karim Fall de déclarer que Gallo Bâ a, certes été élu mais par des populations qui habitent hors de la commune. Un huissier a été commis et une plainte sera déposée...