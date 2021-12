GOX- BI. FM / Le personnel démissionne… Mor Ngom accusé d’avoir envoyé des nervis chasser des locaux le candidat de YAW.

Au moment où ces lignes sont écrites, Gox-Bi. Fm sur la 102.1 depuis Bambey n’émet plus. Cause : tout le personnel a démissionné ou du moins, a collectivement quitté la station.



Tout aurait démarré samedi aux environs de 20 heures. Alors que le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi était l’invité de l’émission « Suñu Locales », un groupe de personnes est venu exiger l’arrêt des débats.



Face à la résistance de l’animateur et du technicien, un des hommes dépêchés sur les lieux s’en ira couper l’électricité. Ces gens diront être venus sur les instructions du promoteur de la radio : le ministre Mor Ngom.



Aussitôt chassé des lieux, Pape Momar Ngom choisira d’aller crier sa colère dans une radio voisine réputée, cette fois-ci, appartenir à l’honorable Aïda Mbodj.



Un membre de la station explique au téléphone de Dakaractu que l’équipe a refusé de céder au diktat du leader politique Apériste qui ne voulait nullement ouvrir ses micros à l’opposition. Signalons que la vielle, le maire Républicain de Ngogom était l’invité du deal politique.



Le directeur et l’ensemble de son équipe auraient collégialement démissionné. Des précisions du ministre Mor Ngom sont attendus.



Par ailleurs, il faut rappeler que la loi est claire sur la couverture des manifestations politiques ou la diffusion des discours politiques en période de pré campagne électorale. En effet, « durant la période des trente (30) jours précédant la campagne électorale, est interdite toute propagande déguisée ayant pour support les médias nationaux publics ou privés (Article L.61 du code électoral). Selon l’article L.61, sont considérés comme actes de propagande électorale déguisée, toute manifestation ou déclaration publique de soutien à un candidat ou à une liste de candidats, faite directement ou indirectement par toute personne ou association ou groupement de personnes, quelle qu’en soit la qualité, nature ou caractère ».



Signalons, en l’espèce, que la période de précampagne s’étend du jeudi 9 décembre 2021 à 00 heure au vendredi 7 janvier 2022 à minuit.