GAR : signature des Contrats d’Objectifs et de Performance (COP) entre le DG et les Directeurs de la DGID

Le Programme « Yaatal » constitue la feuille de route opérationnelle de la DGID et répond parfaitement aux exigences du budget-programme. La première étape de sa mise en œuvre effective a été l’élaboration des COP. Cet exercice a nécessité plusieurs séances de travail entre les différentes parties prenantes. Sous la supervision du Coordonnateur de la DGID, Monsieur Abdoul Aziz GUEYE, un cadre de concertation et d’échanges a permis à l’équipe de pilotage de préparer les projets et de mener les discussions nécessaires avec chaque direction.

Au bout de ce processus, un COP a été élaboré pour chaque direction. Leur structuration est harmonisée et ils sont constitués d’un préambule et de six (6) parties, à savoir le diagnostic sectoriel de l’état de la structure concernée, les objectifs opérationnels ou spécifiques, les actions et activités retenues, la présentation des leviers d’actions, le cadre de pilotage et les dispositions particulières. A chaque contrat, sont annexés le Plan de Travail annuel (PTA) et le Tableau de bord opérationnel (TBO).

En réunissant tous les directeurs, le jeudi 28 mai 2020, pour une cérémonie symbolique de signature des COP, le Directeur général, Monsieur Bassirou Samba NIASSE, a voulu signifier à quel point cette démarche participe à l’approfondissement de la dynamique de performance entretenue à la DGID. Cette innovation est donc destinée à l’amélioration des pratiques des services de la DGID afin de recentrer leurs actions sur les objectifs opérationnels poursuivis dans le cadre de l’exécution du Programme n°3 assigné au Directeur général des Impôts et des Domaines et intitulé « Gestion de la fiscalité intérieure et du foncier », également dénommé Programme « YAATAL ». En effet, le Directeur général est responsable de la mise en œuvre de ce programme devant le Ministre des Finances et du Budget. A leur tour, chaque directeur rend compte du contenu du COP qu’il a signé avec le Directeur général et qui met à sa charge la réalisation d’un certain nombre d’actions et d’activités prioritaires. De ce fait, le dialogue de responsabilité qu’institue le Yaatal est bien lancé.

Le Directeur général a souligné que dans le contexte de la Covid-19, la pertinence et l’opportunité de cet exercice sont renforcés. En effet, les besoins de l’Etat sont accrus par les attentes des populations. A cet égard, le financement du programme de résilience économique et sociale, le relance de l’activité économique et la mise en œuvre des mesures de soutien et d’accompagnement des entreprises sont autant de défis qui interpellent la DGID et la placent au cœur de l’action de l’Etat.

Le Coordonnateur de la DGID a salué l’esprit d’équipe, la cohérence d’ensemble du dispositif mis en place avec le Programme Yaatal et la synergie d’actions qui ont permis les avancées notées et qui préfigurent des succès à portée de main.

Le dernier acte de la cérémonie a été la signature effective des COP. Pour finir, le Directeur général a exhorté tout le monde à adopter l’état d’esprit du Yaatal, de travailler pour que la DGID puisse atteindre ses objectifs et rayonner davantage au profit de tous les sénégalais.