GANDIAYE- POPENGUINE- Pape Demba Bitèye équipe les 2000 marcheurs et revient sur l'importance que le Président Sall accorde à la jeunesse.

Des moments intenses et privilègiés pour Pape Demba Bitèye... Le Secrétaire Permanent à l'Énergie et par ailleurs coordination de ''KREM 2019'' s'est beaucoup réjoui du choix porté sur lui , samedi, par la jeunesse Catholique du Saloum pour venir prendre part à la cérémonie solennelle marquant le départ pour la marche vers Popenguine. '' Un privilège hautement significatif '' pour le responsable politique de l'Apr qui rappelle déjà avoir été invité les 4 et 5 mai dernier lors de leur première retraite spirituelle à Ndiafatt.



Visiblement comblé, Pape Demba Bitèye choisira d'accompagner les 2000 marcheurs en leur octroyant un camion d'eau, 1500 tee-shirts non sans oublier de contribuer financièrement avec une enveloppe à l'organisation de la ladite marche. Au terme d'une messe de bénédiction déroulée au curée de Gandiaye sous la présence des 18 paroisses,.la jeunesse Catholique a ténu spontanément à féliciter leur hôte..



Blaise Pierre Faye , President des jeunes catholiques du diocèse de Kaolack de reconnaître la portée du geste de Bitèye. '' Ce n'est pas sa première démarche pour la jeunesse Catholique de Kaolack. De par ses actes, il a ficelé un partenariat. Ce qui rehausse ce partenariat c'est que, malgré le mois de ramadan, monsieur Bitèye s'est déplacé de Kaolack pour nous rencontrer. Nous sommes convaincus que, n'eût-été le ramadan, il allait même faire la marche avec nous. Nous Jeunesse catholique, notre slogan c'est le fruit du commun... comprendre l'autre dans des actes, accueillir l'autre malgré ses défauts. Bitèye nous a demandé à davantage nous impliquer dans la gestion de la cité. La jeunesse Chrétienne est une jeunesse non violente ''.

Dans sa réponse, le Secrétaire Permanent à l'Énergie choisira de solliciter des prières pour le Sénégal, pour le Chef de l'État et pour son Pse. ''.Je suis prêt à les accompagner dans tout ce qu'ils entament. Ils sont des jeunes disciplinés , engagés et préts à relever les défis de Kaolack. Je leur ai demandé de formuler des prières pour le Sénégal. Ce pèlerinage coïncide avec le mois de ramadan. D'emblée,.il y a l'unité des coeurs. Et c'est à l'unisson que nous devons prier pour ce pays. Nous leur avons tendu la main pour qu'ils viennent accompagner le Président de République qui n'a pour ambition que de travailler pour cette jeunesse du Sénégal pour un Sénégal Émergent ''. Pape Demba Bitèye de rappeller qu'il continue de faire de la réélection du Président Sall une affaire personnelle.