Fusillades à Bamako : « La situation sous contrôle pour le moment » (Armée Malienne)

Dans un communiqué,L'État major général des Armées informe l'avoir appris tôt ce matin qu'un groupe de terroristes a tenté de s'infiltrer dans l'école de gendarmerie de Faladié. Les opérations de ratissage sont actuellement en cours dans toute la zone. Selon l’armée, « la situation est sous contrôle ». Elle invite les habitants de la zone à garder leur calme et à suivre les consignes des forces de sécurité.



L'état-major général des Armées appelle aussi les populations à éviter le secteur et à rester à l'écoute des informations officielles qui seront diffusées régulièrement. Des tirs et des détonations étaient entendus mardi 17 septembre au matin dans plusieurs quartiers de la capitale malienne Bamako, ont indiqué plusieurs témoins.