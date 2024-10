"Fuite des cerveaux" africains vers le Canada : Québec met fin au recrutement d'infirmières

Il y a quelques années, le Canada plus particulièrement la province du Québec avait entamé une politique de recrutement du personnel infirmier venant d'Afrique. Cette politique de débauchage des infirmières africaines avait créé une pénurie dans certains pays. Radio-Canada a annoncé la décision du Québec de ne plus procéder à ses recrutements de personnel médical en Afrique.



Elle serait motivée par une recommandation de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de protéger certains systèmes de santé vulnérables.

Une décision « réfléchie, juste et équitable », a déclaré Souriya Otmani, l’ambassadrice du Maroc au Canada, qui salue la décision du Québec de ne plus recruter d’infirmières dans son pays pour combler les besoins de main-d’œuvre des hôpitaux québécois.



Toutefois, Rfi renseigne que le Québec pourrait s'ouvrir à certains pays du Golfe et la Tunisie. Des milliers d'infirmières auraient quitté l'Afrique, notamment les pays de l'Afrique de l'Ouest (Cote d'Ivoire) et du centre (Cameroun) pour le Canada.