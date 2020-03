Frontière Sénégalo-mauritanienne : Visite et sensibilisation sur le Covid-19 après la fermeture des différents points d'accès

Conscient que la lutte contre la propagation de la maladie du Coronavirus nécessite une sensibilisation de la population sur la gravité de la maladie, le comité départemental de lutte contre le contre Covid-19 de Podor a entamé une série de visites de sensibilisation dans les villages frontaliers de Mauritanie. Cela quelques heures après la fermeture des différents points d'accès de la frontière sénégalo-mauritanienne à partir de Podor.



Le point de passage de Boghé dans la commune de Démette été choisi pour abriter le lancement de cette vaste opération de sensibilisation qui regroupe autorités sanitaires du département, autorités administratives et locales.



Il s'agira de visiter les dispositifs sanitaires et sécuritaires mis en place et de surveiller l'entrée de personnes dans ces zones frontalières pour empêcher la propagation de la maladie dans cette partie Nord du pays.



Le maire de Démette, Abdoulaye Elimane Dia, qui a accueilli le comité de lutte départemental dans sa commune s'est aussi engagé à accompagner le comité de lutte avec un soutien financier d'un montant de cinq millions de francs CFA, tout en invitant également la population à appliquer les mesures d'hygiène édictées par les autorités sanitaires du pays.