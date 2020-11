Free en phase pour le lancement de la 5G : « Notre réseau est prêt pour accueillir la 5G, ce n’est qu’une histoire de quelques semaines… » (Mamadou Mbengue)

Une année de présence de la marque Free au Sénégal, une année de travail et d’offres de services à la population sénégalaise. Le réseau Free couvre à présent 55% de la population par le réseau 4G avec un taux de 95% des citoyens qui ont accès au réseau.



En outre, Free a déployé 2.500 Km de fibre dans le pays avec un accès au câble sous-marin.

En effet, Free est devenu un réseau indépendant comme l’indique son nom d’ailleurs.



En ce sens, Mamadou Mbengue, le directeur Général de Free Sénégal a fait face à la presse ce vendredi 27 novembre au sein même de son siège sis aux Almadies pour faire de grandes annonces.



Ainsi de nouveaux services et opportunités sont mis à la portée des clients tel que le « Free innovation challenge », ce nouveau programme entre dans le cadre de la promotion de l’emploi et de la formation des jeunes. Il vise à identifier des entrepreneurs évoluant dans le domaine du numérique et ayant un projet innovant avec un impact positif sur le bien-être des populations.



Ainsi « Téral » récompense la fidélité des clients en leur offrant des points suite à des transactions dans le réseau.



Ces annonces sont faites dans le cadre de la célébration de son anniversaire...