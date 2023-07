Fraude fiscale et blanchiment d’argent : Diagna Ndiaye, le président du CNOSS, cité dans l’affaire Isabelle Adjani…

Le tout, sous couvert d'un prêt, lui ayant permis d'éluder 1,2 million d'euros de droits de mutation, et ensuite de s'être fictivement domiciliée au Portugal, lui permettant ainsi d'éluder 236.000 euros d'impôt sur le revenu, a détaillé une source judiciaire reprise par la presse française. Des poursuites « infondées et disproportionnées », selon les avocats d'Isabelle Adjani.

Le nom du richissime et influent homme d'affaires sénégalais, président du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) et membre du comité exécutif du Comité international olympique (Cio), Mamadou Diagna Ndiaye, est cité dans l'affaire Isabelle Adjani accusée de fraude fiscale et blanchiment d'argent en France. Selon des sources judiciaires citées par la presse française, c'est le président du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj), prévus en 2026 au Sénégal, qui a fait une donation de deux millions d'euros soit quelque 1,3 milliard de FCFA à la comédienne et chanteuse française.

L'actrice aux cinq César, Isabelle Adjani, connue pour ses rôles dans de nombreux films tels que «L'été meurtrier», «La Reine Margot» ou encore «Mascarade (2022)», sera jugée le 19 octobre par le tribunal correctionnel de Paris pour fraude fiscale et blanchiment.

Âgée de 68 ans, l'actrice et chanteuse est accusée d'avoir fraudé l'administration fiscale en 2013, 2016 et 2017 par le biais de deux mécanismes. Elle a dissimulé «une donation de deux millions d'euros émanant de Mamadou Diagna Ndiaye, sous couvert d'un prêt, lui ayant permis d'éluder 1,2 million d'euros de droits de mutation» et elle s'est fictivement domiciliée au Portugal, lui permettant ainsi d'«éluder 236.000 euros d'impôt sur le revenu», a détaillé mardi à l'Afp une source judiciaire.

Mais ses avocats estiment que : « L'administration fiscale française tente par tous les moyens de requalifier ce prêt en donation en dépit des remboursements effectués depuis des années », ont dénoncé les conseils d'Isabelle Adjani qui « s'étonnent donc de cet acharnement », précisant que Mamadou Diagna Ndiaye est par ailleurs le parrain du fils de la comédienne.

En tout état de cause, l'actrice sera également jugée pour blanchiment, des faits commis entre les États-Unis et le Portugal en 2014. Elle est soupçonnée d'avoir fait « transiter par un compte bancaire américain non déclaré à l'administration fiscale la somme de 119.000 euros provenant d'une société offshore au bénéficiaire effectif inconnu et destinée à un investissement au Portugal », a développé la source júdiciaire.